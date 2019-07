Exclusief voor abonnees Derde seizoen 'Stranger Things' breekt records 10 juli 2019

Het derde seizoen van 'Stranger Things' staat amper zes dagen op Netflix, maar de sciencefictionreeks breekt nu al volop records. Zo werd de eerste aflevering in de eerste vier dagen al door 40,7 miljoen accounts bekeken. Dat is volgens de streamingdienst meer dan eender welke film of serie ooit behaalde in die tijdsspanne. Daarnaast hebben 18,2 miljoen accounts het seizoen al volledig uitgekeken.

