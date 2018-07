Derde ramkraak in twee maanden tijd bij computerwinkel 31 juli 2018

Gangsters hebben zondagnacht voor de derde keer in twee maanden tijd een ramkraak gepleegd op een filiaal van computerwinkel Tones.be. In Sint-Martens-Latem sloegen ze met een voorhamer het dikke glas van de toegangsdeur stuk en gingen ze in minder dan een halve minuut met zes laptops aan de haal. Eerder al werden op 4 en 22 juni soortgelijke feiten gepleegd in Herentals. "Het mag zo stilaan ophouden", zegt zaakvoerder Bram Schottey. "Het maakt me gewoon ziek. Zeker als je de camerabeelden met geluid bekijkt. Maar ik geef niet op." Gisteren liet hij het raam in de deur vervangen zodat de zaak vandaag weer openkan. De politie heeft via de camera's met nummerplaatherkenning op de Kortrijksesteenweg de vluchtwagen al kunnen achterhalen. Voorlopig zijn de dieven, net als die uit Herentals, nog niet gevat. (JEW)

