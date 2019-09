Exclusief voor abonnees Derde punt op rij voor Waasland-Beveren 30 september 2019

'Puntje van de hoop, Waasland-Beveren niet meer alleen laatste', schreven we vorig weekend na het gelijkspel tegen Moeskroen. En kijk: de hoop was gewettigd. De Waaslanders wisten voor het eerst in hun geschiedenis de nul te houden op Anderlecht, pakten hun derde punt op rij en veroverden een eerste clean sheet dit seizoen. Ze zijn nu ook weg van die laatste plaats.

