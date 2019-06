Exclusief voor abonnees Derde ongeval met sportvliegtuigje in week tijd 24 juni 2019

Wanneer motorrijders massaal weer buitenkomen op de eerste zomerse dagen leidt dat vaak tot meer ongevallen, en dat fenomeen blijkt zich ook voor te doen in de lucht. De voorbije week gebeurden er drie incidenten met ULM-toestellen. Zaterdag kwamen twee mensen om bij een crash in de buurt van Charleroi, woensdag stortte een toestel neer naast de E40 in Landen en een dag eerder kwam er één in de problemen tijdens de landing in Maillen.

