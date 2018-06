Derde minder zakkenrollers in treinstations 807 05 juni 2018

Het aantal pickpockets in onze treinstations is de laatste jaren met meer dan een derde gedaald, van 1.289 geregistreerde feiten in 2014 tot 807 in 2016. De cijfers voor het eerste semester van 2017 liggen in dezelfde lijn, met 472 geregistreerde diefstallen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). Volgens Demon is de daling te danken aan de verhoogde aanwezigheid van ordediensten. Ook is de voorbije jaren hard ingezet op camera's in stations en in treinen, en maakt de NMBS de reizigers meer bewust van het risico op zakkenrollers.

