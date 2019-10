Exclusief voor abonnees Derde minder inbraken in vier jaar tijd 15 oktober 2019

Het aantal woninginbraken in ons land is de voorbije vier jaar met bijna 30 procent gedaald. Dat is sinds de lancering van '1dagniet', een jaarlijkse campagne tegen inbraken die in 2014 gestart werd en waarvan gisteren de zesde editie op gang werd getrapt. Bij de start van de campagne in 2014 stond de teller op 72.717 inbraken per jaar, vorig jaar waren dat er nog 'slechts' 51.617, wat toch nog steeds neerkomt op 141 per dag. Opvallend: uit analyses van de federale politie blijkt dat ook inbrekers 'mee zijn met hun tijd'. Zo gebruiken ze steeds vaker drones om op voorhand op verkenning te gaan. Ze maken ook gebruik van zogenaamde 'yammers', waarmee ze het signaal van alarmsystemen kunnen verstoren. En omdat de gelijkvloerse verdieping steeds beter beveiligd wordt, concentreren ze zich hoe langer hoe meer op de eerste verdiepingen van woningen om binnen te dringen. (IBO)

