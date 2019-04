Exclusief voor abonnees Derde meer aanvragen voor 'groene' verwarming 19 april 2019

De Vlaming kiest meer dan ooit voor 'groene' verwarming. Nooit eerder sloten zoveel huishoudens hun woning aan op geothermie, een systeem waarbij aardwarmte via water uit de ondergrond wordt opgepompt. Vaillant, marktleider in verwarmingsinstallaties in België, kreeg vorig jaar 30% meer aanvragen voor systemen op basis van hernieuwbare energie, zoals geothermie of warmtenetwerken met restwarmte afkomstig van bedrijven. Ondanks de grote interesse is de bouwsector nog niet helemaal mee. Projectontwikkelaar Dumobil wil een lans breken en bouwt vanaf dit jaar geen enkele woning meer met een verwarming op klassieke fossiele brandstoffen zoals aardgas of aardolie. De komende jaren zal het 875 woonsten bouwen die uitsluitend met geothermie of warmtenetten worden verwarmd. De ontwikkelaar maakt zich sterk dat die systemen onderhoudsvriendelijker, duurzamer en goedkoper in gebruik zijn. (SPK)

