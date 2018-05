Derde landstitel voor Emma Meesseman 03 mei 2018

Basketbalspeelster Emma Meesseman mocht gisteren voor de derde keer de Russische landstitel op haar palmares bijschrijven. Met Ekaterinburg won de Belgian Cat met 91-94 bij Kursk. In de finale van de playoffs (best of five) haalde Ekaterinburg het met 3-0. Meesseman was goed voor 4 punten, 9 rebounds en 2 assists. Ze keert nu terug naar België, waar ze de WK-voorbereiding met de nationale ploeg aanvat. De Belgian Cats trekken eind mei naar China. Meesseman past voor het WNBA-seizoen met haar club uit Washington.

HLN