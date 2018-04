Derde keer op rij in de punten? 14 april 2018

00u00 0

In Australië sprokkelde hij twee stuks. In Bahrein deed hij beter, met een achtste plek en vier punten. Mocht hij nu opnieuw in de top tien finishen, dan duikt Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne in de voetsporen van Jacky Ickx en Thierry Boutsen, die als laatste Belg in 1990 in drie GP's op rij punten pakte. Toen viel wel enkel de top zes in de prijzen. "Ik wil het goede momentum vasthouden", sprak Vandoorne. Alleen valt het dan te hopen dat zijn McLaren beter in orde is dan tijdens de tweede vrije training in China. Eén van de wielen was niet goed bevestigd, wat het team 5.000 euro boete opleverde. (PJC/GLA)