Derde keer goede keer voor Thiem?

Derde keer, goede keer voor Dominic Thiem (ATP 5)? De Oostenrijkse krachtpatser versloeg gisteren in de halve finale Sascha Zverev (ATP 7) met 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 en bereikte zo zijn derde grandslamfinale. De twee vorige keren verloor hij van Rafael Nadal op Roland Garros (2018 en 2019). "Ik moet blijkbaar in de finales altijd uitkomen tegen de koningen van dat grandslamtoernooi", grinnikte Thiem voor zijn confrontatie met Djokovic morgen. "Hij is hier altijd op zijn gemak en speelt nu al jaren zijn beste tennis in Australië. Dit is zijn comfortzone. Ik verwacht dan ook niets anders in de eindstrijd." In de onderlinge duels leidt de Serviër met 6-4, maar van hun laatste vijf wedstrijden won Thiem er vier. "Ik ga proberen te leren uit die laatste twee grandslamfinales en trachten nog beter te doen", zei 'Dominator'. "Ik ga ook kijken naar de matchen die we speelden in Parijs (Roland Garros, red.) en Londen (Masters, red.) en daar de goede dingen uit halen." Thiem zal alleszins kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke (mentale) steun van Nadal en Roger Federer. Want als Djokovic morgen zijn achtste Australian Open wint, dan komt hij op zeventien grandslamtitels en dan zijn Nadal (19) en Federer (20) echt wel niet meer veraf. (FDW)

