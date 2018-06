Derde keer, goede keer voor Halep? 08 juni 2018

00u00 0

Simona Halep (WTA 1) tegen Sloane Stephens (WTA 10) is morgen de vrouwenfinale. Het Roemeense eerste reekshoofd haalde het met 6-1, 6-4 van Garbine Muguruza (WTA 3), terwijl in het Amerikaanse onderonsje Stephens, net als in de finale van de US Open negen maanden geleden, met 6-4, 6-4 te sterk was voor Madison Keys (WTA 13). Dit lijkt een uitgelezen mogelijkheid voor Halep om na twee eerdere Parijse pogingen (2014 en 2017) en na haar finale op de Australian Open begin dit jaar eindelijk die eerste grandslamtitel te winnen. "Dit is een grote kans, maar ik ga er niet proberen over na te denken. Ik heb uiteindelijk al drie keer verloren en daarbij is er niemand gestorven. Ik zal sowieso oké zijn", glimlachte Halep die in de onderlinge stand 5-2 voorstaat, hun twee duels op gravel won en sinds 2014 geen set meer moest afgeven tegen haar opponente.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN