Derde keer, goede keer? En anders moet dochter de meubelen redden 01 maart 2019

Derde keer, goede keer? Dat hoopt de 38-jarige Vanessa uit Tongeren. Zij schopte het al tot de liveshows van 'The Voice Belgique', de Waalse versie van de zangwedstrijd, maar de overwinning was haar niet gegund. "Het Frans was mijn grootste struikelblok", zegt ze. "Nu probeer ik het maar in mijn eigen taal", lacht ze. Ook heeft ze al eens meegedaan in het eerste seizoen van 'The Voice Van Vlaanderen', waar ze evenmin succes boekte. Maar vanavond is ze vastberaden om met 'Clown' van Emeli Sandé wel gekozen te worden. "Zingen betekent alles voor mij", zegt ze. Benieuwd wat coaches Natalia, Koen, Alex en Bart ervan vinden. En mocht mama Vanessa niet doorgaan, is dochter Seliena (16) er nog om de eer van de familie hoog te houden. Met 'Heaven' van Julia Michaels gaat ze straks haar mama achterna.

