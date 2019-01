Derde eindwinst voor Al-Attiyah DAKARRALLY 18 januari 2019

De editie 2019 van de Dakar, die enkel in Peru werd gereden, ging zoals verwacht naar de Qatarees Nasser Al-Attiyah en zijn copiloot Mathieu Baumel in een Hilux Toyota van het Belgische team Overdrive. De voormalige olympische kampioen haalde zijn derde zege in de Dakar, hij was van bij aanvang één van de zegekandidaten. Hij nam de leiding over op de derde dag en stond die niet meer af. Al-Attiyah eindigt met 47 minuten voorsprong op Nani Roma (Mini All4 Racing). Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) vervolledigt het podium. Jakub Przygonski (Mini All4 Racing), bijgestaan door Tom Colsoul, haalt zijn beste resultaat ooit met een vierde plaats, voor Cyril Desprès (Mini JCW Buggy). Martin Prokop (Ford Raptor), Yazeed Al-Rajhi en Boris Garafulic (Mini All4 Racing) en de Toyota's van Giniel de Villiers en Ronan Chabot vervolledigen de top tien bij de wagens. De Australiër Toby Price (KTM) wint bij de motoren. (JCA)

