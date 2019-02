Derde dag op rij nieuw dagrecord: 17,4°C in Ukkel 28 februari 2019

00u00 0

Met 17,4 graden iets na 13 uur is voor de derde dag op rij in Ukkel een dagrecord gevestigd. Nog nooit was het sinds het begin van de metingen zo warm op 27 februari. Het vorige record stond op 17,3 graden en dateerde van 1959. Dat melden de weermannen op Twitter.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN