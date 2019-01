Derde CO-dode in 3 dagen tijd 22 januari 2019

Een vader uit Veurne heeft gisterochtend zijn 43-jarige dochter, die naast hem woont, dood teruggevonden. De man werd opgebeld omdat zijn dochter, die alleen woonde, niet opgedaagd was op haar werk - tegen haar gewoonte in had ze een vergadering gemist. Ze reageerde ook niet op telefoontjes. De man vond zijn dochter in bad: ze bleek overleden aan CO-vergiftiging, door een slecht werkende verwarmingsinstallatie. Het is al het derde CO-slachtoffer in drie dagen tijd, nadat dit weekend ook al twee mensen in Gent omkwamen. Het KMI roept opnieuw op om alert te zijn bij symptomen zoals hoofdpijn en misselijkheid. (JHM)

