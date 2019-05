Exclusief voor abonnees Derde Belgische Syriëstrijder krijgt doodstraf in irak 29 mei 2019

00u00 0

In Bagdad is gisterochtend een Belgische Syriëstrijder ter dood veroordeeld. Karam El Harchaoui (32) is een Fransman maar woonde in Etterbeek toen hij vijf jaar geleden naar Syrië vertrok. Zijn vrouw, een Lakense, was hem achterna gereisd. Het echtpaar gaf zich maanden vóór de val van IS al over aan de Syrische Koerden, waarna de man begin dit jaar aan Irak werd overgeleverd. Zijn echtgenote zit nog met hun kind in een Syrisch gevangenenkamp, waar wij haar konden bereiken via WhatsApp. Volgens haar heeft El Harchaoui nooit gevochten voor IS en er ook geen enkele functie bekleed. "Hij stond erom bekend dat hij weigerde te vechten en hij heeft het grootste deel van zijn tijd bij IS in de cel doorgebracht", zegt ze. Ze beweert ook dat haar man nooit in Irak is geweest. Dat land kan alleen IS'ers berechten als zij in Irak misdaden hebben begaan. Maar bij de Antwerpenaar Bilal Al Marchohi (23), die in maart ter dood werd veroordeeld, werd ook gezondigd tegen die rechtsregel.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis