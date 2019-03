Derde Belgische IS-strijder op weg naar doodstraf 25 maart 2019

Opnieuw is een Belgische IS-terrorist vanuit Syrië uitgeleverd aan Irak. Brusselaar Karam El Harchaoui (32) riskeert zo als derde tot de doodstraf veroordeeld te worden. El Harchaoui is eigenlijk Fransman, maar woonde op het ogenblik van zijn vertrek in Etterbeek. Daardoor staat hij op de OCAD-lijst van Belgische Syriëstrijders. Datzelfde geldt voor zijn broer Abdelali (27), die ook vanuit Brussel naar Syrië vertrok. Karam vertrok in 2014, zo leert zijn uitgelekte toetredingsfiche van IS. Hij was toen nog een vrijgezel, maar volgens onze informatie is hij in Syrië getrouwd met een Belgische vrouw. Broer Abdelali was al gehuwd toen hij België verliet. Zijn Belgisch-Filipijnse echtgenote Shirley 'Khadija' Ramirez (43) vergezelde hem. Abdelali zou in Syrië zijn gesneuveld, de vrouwen zouden in kampen zitten.

