Derde baby-olifantje voor Planckendael (maar nu is het gedaan) 12 april 2018

Planckendael realiseert een unicum. De zoo in Muizen bij Mechelen heeft sinds gisteren drie baby-olifantjes lopen. In de nacht van dinsdag op woensdag beviel Phyo Phyo na een dracht van 641 dagen van een speelkameraadje voor Suki en Tun Kai. De bevalling verliep voorspoedig, zonder complicaties. De ervaring van Phyo Phyo speelde daarbij een belangrijke rol. Ze zette eerder al vijf kleine 'slurfjes' - waaronder Kai Mook - op de wereld. De knaap krijgt, net als alle dieren geboren in 2018, een naam beginnend met een T. "Alle koeien die konden en mochten drachtig worden, hebben nu een jong lopen. De komende vier of vijf jaar komt er niks meer", aldus coördinator Ben van Dyck. (WVK)

