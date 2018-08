Derbykoorts Croky Cup Loting 1/16de finales 29 augustus 2018

Krokante affiches in de Croky Cup. De loting voor de zestiende finales van de beker leverde gisteren enkele interessante duels op. Bij vier wedstrijden zal er zelfs derbykoorts heersen. Zo ontvangt Anderlecht stadgenoot Union. Voor het eerst sinds 1979 staan de twee Brusselse clubs nog eens tegenover elkaar - ook toen was dat in een bekerpartij, die paars-wit met 2-0 won. Amateurclub Harelbeke ontvangt dan weer provinciegenoot KV Kortrijk. Lommel wacht eveneens een korte trip naar Racing Genk. De topaffiche van de zestiende finales is wellicht de streekderby tussen KV Mechelen en Antwerp. Voorts staat met Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk een heruitgave van de promotiematch van vorig seizoen op het programma. Recordwinnaar Club Brugge trekt naar amateurclub Deinze, waarmee het nauwe banden onderhoudt. Voor bekerhouder Standard wacht een flinke verplaatsing. De Rouches trekken naar Knokke (eerste amateurdivisie). Benieuwd of Michel Preud'homme, die een verblijf heeft in de kuststad, mee de bus opstapt. AA Gent moet de meeste kilometers maken. Na de partij tegen het Luxemburgse Virton zullen er ruim 500 op de teller staan. De duels vinden plaats op 25, 26 en 27 september. (VDVJ)

