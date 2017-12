Dequevy niet in selectie 00u00 0

Joeri Dequevy (29) zit vanavond niet in de selectie tegen STVV. De flankspeler is nochtans fit, maar verdween de laatste weken steeds meer naar de achtergrond. Bölöni lijkt niet meer op hem te rekenen en dus behoort een transfer in januari zeker tot de mogelijkheden. Er is alvast interesse uit het buitenland.