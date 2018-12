Depressief? Adopteer een hond 03 december 2018

Het gezegde luidt dat een hond de beste vriend is van de mens, en daar zit veel waarheid in. Volgens een studie die in het vakblad 'Journal of Psychiatric Research' staat, kan een hond in huis halen een oplossing zijn voor mensen met een depressie die niet echt vatbaar zijn voor antidepressiva of psychotherapie. Twee Portugese onderzoekers stelden 80 patiënten de vraag of ze een huisdier wilden adopteren. Zo'n 33 van hen gingen daarop in, en de grote meerderheid koos voor een hond. Hun depressieve symptomen werden de volgende maanden in kaart gebracht, en volgens de onderzoekers bleek dat de dieren een positieve evolutie teweegbrachten. Bij wie een huisdier adopteerde, werkten de medicijnen beter. "Zorgen voor een beestje brengt sterke affiniteit en goed gezelschap met zich mee, wat positief is voor onze mentale gezondheid."

