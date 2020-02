Exclusief voor abonnees Depoitre reist niet mee 14 februari 2020

AA Gent moet het vanavond in Eupen zonder Depoitre doen. De spits ondervindt nog steeds te veel hinder van een blessure aan de voetzool. "Donderdag kwam Laurent opnieuw met een 'smile' het trainingsveld op, maar na 40 minuten moest hij weer stoppen", zegt Thorup. "Nieuwe scans wezen niets ergs uit, maar Laurent heeft nog pijn. Eupen komt te vroeg, maar we hopen hem nog te recupereren voor de match van volgende week op AS Roma."