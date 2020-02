Exclusief voor abonnees Depoitre is fit 27 februari 2020

Laurent Depoitre heeft al een tijdje last van de voetzool. Hij speelde in Rome, maar skipte daarna de match tegen Sint-Truiden. "Die wedstrijd kwam te snel", vertelde Thorup. "Maar het gaat weer beter. Dinsdag maakte hij de helft van de training vol, woensdagochtend deed hij alles mee. Het ziet ernaar uit dat hij klaar is." Conclusie: Depoitre komt vanavond aan de aftrap. (RN)

