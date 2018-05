Depoitre houdt Huddersfield in Premier League KRISTOF TERREUR | ONZE MAN IN ENGELAND 11 mei 2018

00u00 0

Zijn ploegmaats zongen de Laurent Depoitresong in de kleedkamer. Luider en luider. Huddersfield verzekerde zich op Chelsea (1-1) van een extra seizoen in de Premier League met dank aan zijn Belgische redder. Depoitre bleef na een botsing met doelman Caballero op de been en legde de bal in het lege doel. Zijn zesde van het seizoen. De ex-AA Gentspits, vaker invaller dan basispion, scoorde de helft van zijn goals tegen topclubs: twee tegen Chelsea, één tegen Man United. Chelsea verspeelde zo wellicht de laatste kans op een Champions Leagueticket. Er werd boos gekeken richting Antonio Conte die zes basisspelers rust gaf, onder wie Eden Hazard (op het uur ingevallen). Thibaut Courtois ontbrak met een stijve rug, maar had sowieso evenmin gespeeld. Voor Conte is de FA Cup in tien dagen immers belangrijker dan de competitie. Hij wacht op zijn ontslag. Tottenham verzekerde zich tegen Newcastle van de Champions League. Vertonghen startte, Alderweireld kreeg 7 minuten, Dembélé ontbrak.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN