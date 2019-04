Exclusief voor abonnees Depestele coach bij Menen 08 april 2019

00u00 0

De kogel is door de kerk, oud-spelverdeler Frank Depestele (41) maakt volgend seizoen zijn debuut als hoofdcoach bij Menen. Depestele vervangt er de Kroaat Ratko Peris, die terugkeert naar de Franse competitie (Nice). Depestele lag in concurrentie met Christophe Achten, maar die gaat in Duitsland (vrouwenploeg van Stuttgart?) aan de slag

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen