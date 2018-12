Deontay Wilder blijft beste zwaargewicht na onbesliste kamp 03 december 2018

Deontay Wilder (links op de foto) mag zich nog altijd het beste zwaargewicht noemen, maar de 33-jarige bokser kon zaterdag in Los Angeles net zo goed onderuit zijn gegaan tegen de Brit Tyson Fury. Eén jurylid kende Wilder de zege toe (115-111), een tweede Fury (114-112) en een derde vond het onbeslist (112-112) - dat werd dan ook de uitslag. Wilder én Fury blijven zo ongeslagen. Als titelverdediger blijft de WBC-gordel in handen van de Amerikaan Wilder. Die mepte Fury twee keer tegen het canvas. In de twaalfde ronde leek dat op een knock-out uit te draaien, maar de Engelsman, die na een schorsing van twee jaar wegens cocaïnegebruik pas in juni zijn rentree maakte, stond net op tijd weer op zijn benen. Fury, 20 kilo zwaarder dan zijn opponent, bracht met zijn 'jabs' en slagen Wilder geregeld in de problemen. Daarom meende Fury dat hij het verdiende om de kamp te winnen. "Ik vond dat ik fantastisch bokste maar ik ga geen excuses zoeken", zei Fury. "De fans weten wie won, de wereld weet wie won. Ik ben nog steeds ongeslagen. Laat de herkansing maar komen."

