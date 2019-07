Exclusief voor abonnees Denswil onderhandelt nog steeds met Bologna 01 juli 2019

00u00 0

Status quo in het dossier van Stefano Denswil. Nadat Club Brugge eerder een overeenkomst vond met de Serie A-club (voor zo'n 6,5 miljoen euro), is de Nederlander nog steeds in onderhandeling. Denswil schermt wel met interesse uit andere topcompetities - afwachten welke keuze hij straks maakt.