Denswil klaar voor Gent 31 januari 2019

Tenzij hij de komende dagen opnieuw hinder ervaart, lijkt Stefano Denswil klaar voor de komst van AA Gent zondag. De Nederlander hield een lichte enkelblessure over aan de match in Oostende, maar kon gisteren opnieuw voluit trainen. Dat is maar goed ook, gezien de huidige vorm van Denswil, die zondag op bezoek bij KVO samen met Schrijvers de beste man was bij Club. Vormer nam gisteren opnieuw rust en ook Poulain bleef uit voorzorg binnen. Beiden worden zondag op het wedstrijdblad verwacht. (TTV)