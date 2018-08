Denswil en Mechele op terugweg 07 augustus 2018

De afwezigheid van Wesley zal dan wel een offensieve aderlating zijn, in verdedigend opzicht is er goed nieuws voor Club Brugge. Zowel Brandon Mechele als Stefano Denswil is immers op de terugweg. Mechele kampt al sinds het begin van de voorbereiding met pijn aan de buikspieren, maar trainde gisteren voor het eerst opnieuw met de groep. Ook Denswil, die vorige week uitviel tegen Eupen met een contractuur, sloot aan. Beiden staan dicht bij hun terugkeer. Afwachten of ze vrijdag al de selectie halen tegen KV Kortrijk, al komt die match zeker voor Mechele wellicht nog te vroeg. (TTV)