Denswil en Dennis hervatten 02 juli 2019

De eerste twee trainingen zijn achter de rug voor Club Brugge, sinds zondagavond op stage in het Nederlandse Garderen. Philippe Clement nam met Eric Appiah in extremis nog een zevende speler van de beloften mee en verwelkomde gisteren Mechele en Vanaken na hun vakantie. Voor de middag trainden Fadiga, Mitrovic, Denswil en Dennis apart. Die laatste twee sloten na de middag aan bij de groep. Vlietinck deed dat ook, weliswaar gedeeltelijk.