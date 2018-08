Denswil en Decarli fit, Nakamba en Mechele pas volgende week 10 augustus 2018

00u00 0

Wesley is er dan wel niet bij, toch is er ook goed nieuws voor Ivan Leko. Club kan immers opnieuw een beroep doen op Saulo Decarli en Stefano Denswil, beiden onbeschikbaar vorige week in Moeskroen. Wie nog geen deel uitmaakt van de selectie, zijn sterkhouders Nakamba en Mechele: "We hopen dat ze volgende week kunnen spelen", aldus Leko. Ook op Diatta (polsbreuk) en Mata (pubalgie) is het nog even wachten. (TTV)