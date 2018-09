Dennis 04 september 2018

00u00 0

Dennis (hamstrings) moet voorlopig rust nemen nadat hij vrijdag in Waregem geblesseerd van het veld stapte. Afwachten hoe ernstig de blessure van de Nigeriaan is. Voorlopig komt de eerste match na de interlandbreak tegen Lokeren niet in het gedrang. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN