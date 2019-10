Exclusief voor abonnees Dennis viert zoals Cristiano... "om te tonen wat dit Real mist" 02 oktober 2019

00u00 0

Bijna had-ie een hattrick beet en de match definitief beslist. Een 0-3 was Real niet meer te boven gekomen, toch? Nu, hoe dan ook zal Emmanuel Bonaventure Dennis voor eeuwig zijn exploot op Real Madrid herinneren. Doelpuntenmaker in tweevoud. De manier waarop zag er niet altijd even fijnzinnig uit. Een mislukte controle resulteerde in de 0-1 - "mijn ander been wilde wat graag scoren" - en een struikelende sprint in de 0-2 - "het belangrijkste is dat ik niet ten val kwam", glimlachte hij. Vieren deed de Nigeriaan overigens zoals... Cristiano Ronaldo. "Om te tonen wat dit Real momenteel mist", grijnsde hij, duidelijk niet verlegen om een straffe uitspraak meer of minder. Daags voor zijn twee treffers op Real gekscheerde Dennis voor de afsluitende training in Bernabéu nog: "Als ik scoor, zet ik een tattoo." Gevraagd naar wat, wanneer en waar hij de inkt op zijn lichaam zal zetten gisteravond, klonk het plots: "Ik was aan het bluffen." Eindigen deed hij met de volgende woorden. "We moeten ons slecht voelen met deze 2-2. Zeker omdat we de kans hadden om 0-3 uit te lopen. Maar in plaats daarvan kwam het geloof bij Real terug, dankzij die 1-2. Jammer." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis