Exclusief voor abonnees Dennis tot 2022 bij Club 04 september 2019

00u00 0

Clubspits Dennis (21) zag zijn contract verlengd met één seizoen, tot 2022, onder verbeterde voorwaarden. De 21-jarige international kwam in 2017 over van het Oekraïense Luhansk. Deze zomer was er flink wat interesse voor Dennis, maar hij bleef in Brugge. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis