Dennis: "Stond op rand van eetstoornis" 08 januari 2020

00u00 0

Opvallende bekentenis van Rohan Dennis. De wereldkampioen tijdrijden stond op de rand van een eetstoornis. "Ik at té vaak wel en té vaak niet. Ik ga eerlijk zijn, ik zat op de rand van een eetstoornis. Als ik een pint zou drinken, zou ik me schuldig voelen en de volgende dag niets eten op training. Na de training at ik zo weinig mogelijk en begon ik opnieuw." In de voorbereiding op het WK had hij het dan weer moeilijk om z'n gewicht onder controle te houden. "Ik woog nog 68 kg. Hoofdzakelijk door de stress. Daardoor at ik elke avond 100 tot 300 gram chocolade bovenop mijn normale voeding."

