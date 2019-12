Exclusief voor abonnees Dennis rijdt komende twee jaar bij Ineos 10 december 2019

00u00 0

Na maanden speculatie is de nieuwe ploeg van wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis eindelijk bekend. De 29-jarige Australiër ondertekende een contract van twee jaar bij Team Ineos. Eerder werd zijn contract verbroken bij Bahrain-Merida nadat hij boos zijn remmen had dichtgetrokken in de Tour. Dennis had zijn ongenoegen geuit over het materiaal. Dat wordt bij z'n nieuwe ploeg geen probleem, denkt hij. "Het was altijd mijn doel om voor dit team te rijden. Deze ploeg gelooft echt in innovatie in de tijdritten." (DMM)