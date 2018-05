Dennis heer en meester 23 mei 2018

Rohan Dennis (27) won gisteren met overschot. De Australiër pakte in Rovereto al zijn vierde tijdritzege van dit seizoen. Eerder was hij ook al de beste tegen de klok in Tirreno-Adriatico, in de Ronde van Abu Dhabi en op het nationaal kampioenschap. Dankzij zijn winst stijgt hij ook naar de zesde plaats in de stand. "Ik wil mijn toptienplaats verdedigen en had eigenlijk gehoopt om nog meer tijd te pakken op de klimmers", zei de hardrijder van BMC. "Deze Giro is een test om te zien wat ik kan in een grote ronde. Ik heb me de voorbije twee weken niet gespaard, het is niet dat ik vandaag frisser was dan de concurrentie. Wat ik waard ben als klassementsrenner? Ik sta op vijf minuten van Yates. Dat zegt het zowat."

