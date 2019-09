Exclusief voor abonnees Dennis haalt zijn gram 26 september 2019

Op "een zwarte fiets met wielen van Shimano" veroverde Rohan Dennis zijn tweede opeenvolgende wereldtitel tijdrijden. Daar was heel wat over te doen, sinds Dennis op 18 juli uit de Tour stapte uit onvrede met het materiaal dat zijn Bahrain-Meridaploeg hem ter beschikking stelde. Gisteren reed hij op een BMC-fiets naar goud. Daar vliegt hij straks misschien voor buiten bij zijn ploeg. "Ik kan niet zeggen of ik volgend jaar nog voor Bahrain-Merida rijd."

