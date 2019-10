Exclusief voor abonnees Dennis en Lucumi in CL-ploeg van de week 04 oktober 2019

00u00 0

Leuk extraatje voor Dennis, wiens twee goals in Bernabéu dinsdag de wereld rondgingen. De Nigeriaan is opgenomen in het UEFA Champions League-team van de week. Ook Genk-verdediger Lucumi werd geselecteerd na het knappe gelijkspel van de Limburgers tegen Napoli. (TTV)

