Dennis & Diatta in selectie 29 januari 2020

Of ze effectief ook gaan spelen, kon Clement (nog) niet zeggen. Maar zowel Dennis als Diatta zit wel in de selectie voor de inhaalwedstrijd tegen Charleroi. De twee kampen al een hele maand met kwaaltjes. Dennis raakte wel nog fit voor Anderlecht, maar moest nadien verstek geven tegen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Diatta (voet) kwam in 2020 nog niet in actie. Is er niet bij in Charleroi: David Okereke. Hij incasseerde een tik tegen zijn bil. "Maar ik denk niet dat hij zo lang out zal zijn", aldus Clement. (NP)