Exclusief voor abonnees Dennis, Denswil en Vlietinck trainen apart 22 juni 2019

00u00 0

Véél volk op training bij Club, maar wachten is het op internationals Schrijvers, Cools, Diatta, Nakamba, Vanaken en Mechele. Drie spelers van Club starten de voorbereiding individueel. Dennis liep in de voorlaatste match van de play-offs een zware enkelverstuiking op en moet rustig opbouwen. Hetzelfde geldt voor Denswil en Vlietinck, die een aangepast schema volgen. Wél opnieuw helemaal in orde is Mitrovic, die na een lange afwezigheid helemaal fit is. Opvallend was de nieuwe look van Dennis (foto), die met vlechtjes in het haar en een masker op de neus zijn rondjes afwerkte. De Nigeriaan liep in het verleden een neusbreuk op en onderging in het tussenseizoen een kleine correctie. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Club

Dennis

sport

sportdiscipline

voetbal

Vanaken

Diatta

Mechele