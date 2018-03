Dennis Black Magic wil zelf z'n gevangenis kiezen 13 maart 2018

Dat hij opnieuw naar de cel moet, is voor Dennis 'Black Magic' Burkas geen probleem. Maar dat hij naar de gevangenis van Hasselt moet, ziet de pornomaker niet zitten. "Daar hebben cipiers nog een rekening openstaan. Eerlijk: ik heb schrik", zegt Black Magic, die liever naar de gevangenis van Beveren wil. Een cipierskoppel uit Hasselt had eerder klacht ingediend tegen Black Magic, omdat hij opdracht gegeven zou hebben tot een inbraak bij hen thuis. Hoewel hij daarvoor vrijgesproken werd, vreest hij dat hij in Hasselt "niet veilig" is. "Hun collega's zijn uit op wraak. In Beveren heb ik 2,5 jaar zonder problemen gezeten." Black Magic moet zich donderdag aanbieden in Hasselt. In totaal heeft hij 18 maanden cel gekregen omdat hij in 2014 - vanuit de gevangenis - twee meisjes van 14 en 15 aangezet hebben tot ontucht, door seksueel getinte sms'jes te sturen. "Maar dat was ik niet, ik ben onschuldig", zegt Burkas. (KAV/MMM)

HLN