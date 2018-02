Dennis bewijst vorm met gelijkmaker 26 februari 2018

Het stond in de sterren geschreven dat Dennis (20) van waarde zou zijn voor Club. Na goede invalbeurten tegen Waasland-Beveren en Genk, viel hij op het uur ook uitstekend in op Standard. De Nigeriaan scoorde niet alleen de gelijkmaker, hij had ook tot twee keer toe de winninggoal aan de voet. "Vandaag heb ik weer de Dennis gezien die de trainers en fans willen zien", aldus Leko. Een basisplaats komt steeds dichterbij. (WDK)

