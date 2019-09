Exclusief voor abonnees Dennis al voor WK ontslagen 30 september 2019

00u00 0

Rohan Dennis won in Yorkshire de wereldtitel tijdrijden zonder dat hij in dienst was bij een ploeg. Bahrain-Merida, waar Dennis sinds begin dit jaar voor reed, maakte na de WK-wegrit bekend dat zijn contract al op 13 september was ontbonden. Dennis verliet in de zomer de Tour, ontevreden over het materiaal. Hij reed geen koers meer, tot hij woensdag zijn wereldtitel tijdrijden prolongeerde. Gisteren moest hij opgeven in de WK-wegrit. (ABD)