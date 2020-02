Exclusief voor abonnees Denifl geeft gebruik bloeddoping toe 04 februari 2020

Stefan Denifl heeft op zijn proces in Innsbrück toegegeven bloeddoping te hebben gebruikt. De naam van de 32-jarige Oostenrijker viel in Operatie Aderlass, nu moet hij zich verantwoorden voor oplichterij. Dankzij zijn dopinggebruik zou hij 580.000 euro verdiend hebben. "Ik ben geen crimineel. Ik heb doping gebruikt omdat in de wielersport prestaties verwacht worden die niet geleverd kunnen worden zonder doping te gebruiken."

