Denen op EK met coach Hjulmand tegen België 19 maart 2020

Het wordt een afscheid zonder climax. De Deense bond en bondscoach Age Hareide (66) gaan na deze zomer niet met elkaar door. Dat was eigenlijk al zo beslist, maar aangezien het EK pas in 2021 plaatsvindt, werd er even gedacht aan een tussenoplossing, maar die komt er finaal niet. De Denen zullen België zo treffen met Kasper Hjulmand (47) op de bank. Hjulmand, die eerder in beeld was bij Anderlecht en reeds was aangekondigd als opvolger van Hareide. In principe zou hij pas na het EK beginnen, nu zal hij het toernooi dus wel meemaken. (PJC)