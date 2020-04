Exclusief voor abonnees Denen doen als eersten hun scholen weer open 17 april 2020

00u00 0

Denemarken is woensdag gestart met het heropenen van de scholen, ruim een maand nadat ze dichtgingen. Het is het eerste Europese land dat die stap waagt. Voorlopig mogen alleen kleuters en lagereschoolkinderen hun klassen weer in. De heropening vindt ook geografisch stapsgewijs plaats: te beginnen met de helft van alle gemeenten en 35% van de scholen in de hoofdstad Kopenhagen. Tegen 20 april zouden alle kleuter- en lagere scholen heropend moeten zijn. Wel gelden er nog strikte maatregelen. Zo staan er overal flacons met handgel en wordt de kinderen ingeprent dat ze twee meter afstand moeten houden - wat in de praktijk niet altijd gemakkelijk blijkt met vriendjes die mekaar zo lang niet hebben gezien. Op de speelplaats mogen ze met z'n vijven samentroepen, maar binnen is dat beperkt tot twee.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen