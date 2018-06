Denen al 17 matchen ongeslagen 22 juni 2018

Wat u moet onthouden. Eén: met het gelijkspel blijft Denemarken nu al 17 matchen op rij zonder nederlaag, alle competities inbegrepen. Het laatste verlies dateert van oktober 2016 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (0-1). Enkel Spanje en België, met respectievelijk 22 en 20 matchen op rij niet verloren, doen beter. Twee: Australië kan nu al 12 opeenvolgende WK-matchen niet meer de nul houden. Saoedi-Arabië doet even slecht, de VS (14), Zweden (15), Mexico (16) en Zwitserland (22) nog slechter. Drie: Poulsen veroorzaakte al voor de tweede opeenvolgende match een strafschop. Cueva miste die nog voor Peru, Jedinak deze keer niet. Vier: Na Ghana in 2006 en 2010, is Australië het tweede team dat drie goals op rij vanop de penaltystip scoort. Zowel in 2014 als 2018 (2x) was Jedinak de afwerker van dienst. Vijf: Met zijn goal bewijst Eriksen nog maar eens dat hij en niemand anders de Denen doet draaien. Tegen Peru gaf de Tottenhamspeler ook al de assist voor de winninggoal. (WDK)

