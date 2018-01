Dendoncker wil nog deze maand weg 00u00 0

De geschiedenis herhaalt zich. Net als afgelopen zomer, toen hij op de radar van AS Monaco stond, heeft Leander Dendoncker (22) intern aangegeven dat hij wil vertrekken bij Anderlecht. Als het van de speler afhangt, gebeurt dat nog deze maand. Er is interesse voor Dendoncker - bij West Ham staat hij onderaan de verlanglijst - maar niet in die mate dat clubs bereid zijn meer dan 20 miljoen euro te betalen. "Enkel bij zulke waanzinnige biedingen willen we luisteren", benadrukte Herman Van Holsbeeck gisteren nogmaals.

