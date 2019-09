Exclusief voor abonnees Dendoncker opnieuw fit 09 september 2019

Zaterdag trainde hij al weer mee met de jongens die tegen San Marino niet in actie kwamen en ook gisteravond, in Hampden Park, verscheen Leander Dendoncker op het veld. Hersteld van een pijnlijke trap. "Iedereen is opnieuw fit", aldus Martínez. Net op tijd in het geval van Dendoncker, want veel opties heeft de bondscoach niet om Axel Witsel te vervangen - het duo Tielemans - De Bruyne bleek vrijdagavond geen succes. De vraag is alleen: hoe wedstrijdfit is Dendoncker na een week waarin hij amper twee keer kon meetrainen? (NP)